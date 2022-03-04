Железный занавес Путина: Россия массово запрещает независимые СМИ, чтобы скрыть правду о войне с Украиной

Железный занавес Путина: Россия массово запрещает независимые СМИ, чтобы скрыть правду о войне с Украиной

В РФ с перебоями работает и Facebook.

Сегодня, 4 марта, уже 9 день войны, которую Россия начала против Украины. По состоянию на сегодняшний день в стране-агрессоре не осталось объективных СМИ и адекватной журналистики. Все издания, которые сейчас вещают в РФ – это средства массовой пропаганды. Путин делает в стране железный занавес, блокируя независимые издания, чтобы скрыть правду о зверствах оккупантов.

ТСН.ua собрал перечень СМИ, попавших под запрет кремлевского режима или объявивших о закрытии.

Радиостанция "Эхо Москвы" – запретили в РФ, сайт и радио будут ликвидированы. Телеканал "Дождь" — Роскомнадзор ограничил доступ. Издание "Медуза" — Роскомнадзор ограничил доступ. "Радио Свобода" — Роскомнадзор ограничил доступ. "Голос Америки" — Роскомнадзор ограничил доступ. Российская служба BBC – Роскомнадзор ограничил доступ. Znak.com – издание объявило о закрытии в РФ. Издание The Village сообщило, что закрывает офис в России, редакция работает из Варшавы.

Следует отметить, что некоторые из этих изданий доступны на YouTube. В то же время в ряде стран мира и Европы пропагандистские российские телеканалы заблокированы.