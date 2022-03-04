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Железный занавес Путина: Россия массово запрещает независимые СМИ, чтобы скрыть правду о войне с Украиной

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Железный занавес Путина: Россия массово запрещает независимые СМИ, чтобы скрыть правду о войне с Украиной

ТСН.ua

В РФ с перебоями работает и Facebook.

Сегодня, 4 марта, уже 9 день войны, которую Россия начала против Украины. По состоянию на сегодняшний день в стране-агрессоре не осталось объективных СМИ и адекватной журналистики. Все издания, которые сейчас вещают в РФ – это средства массовой пропаганды. Путин делает в стране железный занавес, блокируя независимые издания, чтобы скрыть правду о зверствах оккупантов.

ТСН.ua собрал перечень СМИ, попавших под запрет кремлевского режима или объявивших о закрытии.

  1. Радиостанция "Эхо Москвы" – запретили в РФ, сайт и радио будут ликвидированы.
  2. Телеканал "Дождь" — Роскомнадзор ограничил доступ.
  3. Издание "Медуза" — Роскомнадзор ограничил доступ.
  4. "Радио Свобода" — Роскомнадзор ограничил доступ.
  5. "Голос Америки" — Роскомнадзор ограничил доступ.
  6. Российская служба BBC – Роскомнадзор ограничил доступ.
  7. Znak.com – издание объявило о закрытии в РФ.
  8. Издание The Village сообщило, что закрывает офис в России, редакция работает из Варшавы.

Следует отметить, что некоторые из этих изданий доступны на YouTube. В то же время в ряде стран мира и Европы пропагандистские российские телеканалы заблокированы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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