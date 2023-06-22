Жена нардепа Богдана Торохтия купила авто за семь млн гривен: как она объяснила разгоревшийся вокруг нее скандал

Во время войны нардеп выезжал за границу. А авто они покупали, потому что "на это есть деньги".

Украинские журналисты зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS за семь миллионов гривен. СМИ нашли доказательства того, что нардеп выезжал на море за границу во время военного положения. В то же время жена Торохтия Алина Левченко заявила, что их состояние позволяет приобрести автомобиль.

Об этом женщина написала на своей странице в соцсети.

Как отмечается, журналисты Bihus.Info узнали, что в июле 2022 года Алина Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за 76 000 долларов. В том же месяце она приобрела Mercedes-Benz G400 в 2020 году выпуска. Самая низкая стоимость такого внедорожника на вторичном рынке составляет 158 800 долларов.

В то же время сама Левченко заявила, что семейное состояние позволяет ей приобрести авто во время войны за такие деньги.

"В видеосюжете "Евротур во время войны, авто за 7 млн и ложь нардепа-слуги Торохтия" специально вырезано и не указано большинство моих ответов на вопросы журналиста, проигнорировано также и поданную мою декларацию за 2020 год о моем состоянии, которое было и достаточно. для покупки автомобилей.И таким образом моя работа в "Государственном центре сертификации и экспертизы семян и садового материала" или в ГП "Антонов" никак не отменяет мое имущественное положение", — сказала женщина.

Также она попросила прекратить ее "травить" и распространять ее персональные данные. Отдельно Левченко обратилась к журналистам и призвала их изложить информацию о том, что у ее семьи есть финансовое обеспечение для таких покупок.

Напомним, что родной брат водителя одесского военкома уехал в Испанию как лицо с инвалидностью.

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