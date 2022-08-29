Жена оккупанта пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с войны (аудио)

Жена российского оккупанта в разговоре со своим мужем, который сейчас воюет против Украины, рассказала, что пыталась покончить с собой, чтобы привлечь внимание военного руководства, чтобы вернуть мужа с войны.

Соответствующую запись разговора опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

"Я вены резала", – говорит женщина во время разговора.

На что мужчина говорит, что это бесполезно, даже при таких условиях его не отпустят с войны.

"Меня все равно не выведут отсюда, даже если ты такое сделаешь. Все равно не выведут, им по*уй. У нас руководство дурное. Наигрался я уже в войнушки, наигрался", — говорит оккупант.

Мужчина также признался, что он стоит в наряде подвыпивший.

"Да ничего он (командир – ред.) не скажет. Он все прекрасно понимает и знает. Не вздумай с собой ничего делать, не вздумай, я тебя прошу", — говорит захватчик.

По словам солдата РФ, военные уже все временами доходят до такого отчаяния, что готовы бросить командиру их полка гранату в окоп.

"А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что ему в Калининграде пизда. А потому что руководство флота, Балтийского флота, военноначальник корпуса, завел на этого Завацкого, на командира полка, два уголовных дела", — резюмировал он.

Напомним, Россия перекидывает в Украину целый армейский корпус, специально созданный для участия в войне.

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