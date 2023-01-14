Жена оккупанта рассказала, как россияне обкурились и чуть не вышли на позиции ВСУ: аудиоперехват

Российские оккупанты на фронте употребляют наркотики. Одного наказали за то, что он "ширнулся", а другие обкурились и едва не вышли на позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в телефонном разговоре жены командира одного из подразделений вс РФ и ее знакомой.

Этот разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Павлик знаешь, что говорит? "Валя, ты не поверишь: мои долбой*бы пообкуривались вчера, они глаза, говорит, у них нихуя. Какие-то кролики-зайчики", — рассказывает подруге жена оккупанта.

По словам россиянки, ее муж тянул одного из подчиненных. Он объяснил, что военный мог выйти на украинские позиции в состоянии наркотического опьянения.

Женщина также рассказала о возможной бессмысленной гибели одного из российских захватчиков. По официальной версии, он "выпрыгнул из БТР и убегал в блиндаж". Но командир подразделения РФ рассказал, что солдат "ширнулся" и получил за это наказание, потому что он "не штурмовик, а шахтер".

ВАЛЯ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ #ГУРперехват ‼️ «ВАЛЯ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ, МОИ ДОЛ*ОЕБЫ ПООБКУРИВАЛИСЬ ВЧЕРА, ОНИ ОЧА У НИХ НИ*УЯ, КАКИЕ-ТО КРОЛИКИ-ЗАЙЧИКИ» Жена оккупанта звонит своей знакомой с рассказами «он ширнулся, б*ять, и его наверное приказали…он же не штурмовик, он же шахтер»; ▪️ российские солдаты под действием наркотических веществ едва не зашли на позиции украинских военных. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Среда, 11 января 2023 г.

Напомним, в телефонных разговорах российские военные признают, что под артиллерийским огнем ВСУ погибают многие их солдаты. Также захватчики рассказывают, как их командиры "поддерживают" боевой дух, откровенно заявляя, что те идут на убой.

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