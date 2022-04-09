Жена Сергея Бабкина ответила хейтерам на гнев по поводу выезда музыканта за границу

Семья находится в Германии.

Жена и директор украинского певца Сергея Бабкина – Снежана – ответила хейтерам на гнев относительно выезда музыканта за границу.

Так, супруги вместе с детьми переехали в Германию. В комментариях к публикациям артиста в Instagram о благотворительных выступлениях в разных европейских странах, пользователи возмущаются, как исполнитель пересек границу.

Сергей Бабкин с семьей / instagram.com/snezhana_babkina

Аналогичные сообщения появились под постом на странице "Звездного пути": "Нормально... Все мужчины должны сидеть в Украине, а он спокойно ездит по Европе...", "Позор!!! И он еще что-то говорит", "Трус, жалкий".

В ответ на это любимая звезды не сдержалась и ответила недоброжелателям. Актриса объяснила, что Сергей спокойно пересек границу, поскольку он – отец троих детей. А не пошел воевать, потому что "перенес в течение года 3 операции на глаза, спасаясь от слепоты".

"Человек ежедневно должен приносить пользу своей стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который ежедневно помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, старикам выжить! Задавайте себе вопросы ежедневно! Чем я был полезен сегодня, сейчас? И делайте все от себя зависящее, чтобы в нашей стране скорее наступил мир! Мир, слышите? А не вот это, чем вы здесь занимаетесь!" – написала Бабкина.

Отметим, что украинские исполнители на концертах в Польше собрали для пострадавших от войны более миллиона гривен. На сцене выступили более десятка известных украинских артистов и комиков. Среди них – MONATIK, Сергей Бабкин, Алина Паш и Jerry Heil.

Напомним, Сергей Бабкин переделал легендарный хит "Я солдат" группы 5'Nizza: теперь трек о войне против России. Новая композиция называется "Я солдат — Русский военный корабль, иди нах@й".

Читайте также: