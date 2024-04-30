Жена звезды "Лиги Смеха" Розового рассказала о его состоянии после тяжелого ранения головы на фронте

Жена комика и звезды "Лиги Смеха" Виктора Розового рассказала о состоянии здоровья ее мужа, который в марте получил серьезное ранение головы на фронте

В своем Instagram Ольга рассказала, что пока что невозможно отправить юмориста на лечение за границу, ведь врачи запрещают переезд. В настоящее время Виктор восстанавливается в Украине. Как только медики дадут разрешение, Виктора Розового доставят на лечение за границу, где есть специалисты, которые специализируются на таких видах серьезных травм головы и помогут с реабилитацией.

"В настоящее время Виктор восстанавливается в Украине, пока что врачи не позволят дальнейших транспортировок за границу. Это все, что можем рассказать сейчас. Берегите себя", — рассказала Ольга.

Пост жены Виктора Розового / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Жена Виктора Розового поблагодарила побратимов своего мужа, которые оказали ему первую медицинскую помощь, что и спасло его жизнь. Ольга также поделилась, что благодаря средствам, переведенным на счет юмориста, они приобрели приборы ночного видения для защитников.

"По согласию Виктора приобрели для бойцов 2 роты противотанкового батальона 3 ОШБр приборы ночного видения", — добавила Ольга.

Пост жены Виктора Розового / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Напомним, Виктор Розовый 21 марта во время выполнения боевой задачи получил серьезное осколочное ранение головы. Юморист пошел защищать Украину еще в начале полномасштабной войны и воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

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