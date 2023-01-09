Женщин насиловали и расстреливали: улыбающийся россиянин похвастался геноцидом в Лимане (перехват)

Россиянин хвастается, что Лимане и Торскому больше не осталось женщин.

Российский захватчик похвастался, как оккупационная армия в Лимане Донецкой области совершала геноцид украинцев.

Об этом говорится в разговоре оккупанта со своим знакомым, который перехватила СБУ.

Российский убийца рассказывает, что когда они отходили из Лимана и Торского, то устроили настоящий геноцид. Людей россияне расстреливали прямо посреди улицы. Вспоминая геноцид украинцев, оккупант смеется, заявляя, что в городе после них "не осталось молодых женщин".

"Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, хохлов еб*ных... Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *балы, резали их, расстреливали", – признается в военных преступлениях оккупант.

СБУ задокументировала российских преступников и проводит меры по наказанию захватчиков.

"В целом по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии РФ Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств", — говорится в сообщении.

Освобождение Лимана и массовые захоронения замученных украинцев

2 октября президент Зеленский сообщил, что ВСУ закончили зачистку города Лиман Донецкой области 4 октября над деоккупированным Лиманом снова подняли флаг Украины. После освобождения украинского Лимана в городе обнаружили многочисленные братские могилы, в которых россияне хоронили замученных украинцев.

Так, в погребении в Лимане обнаружили около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – всего год.

Известно, что оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей. Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.

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