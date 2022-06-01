Женщина из Херсонщины рассказала, как убегала от оккупации и какая там сейчас ситуация

Женщина из Херсонщины рассказала, как убегала от оккупации и какая там сейчас ситуация

Жительница села Ивановка рассказала о первых днях оккупации и как ей с семьей удалось уехать.

Жительница села Ивановка Херсонской области Руслана Белецкая рассказала, что в ее село оккупанты зашли 12 марта, на тот момент она уже перебралась с семьей к знакомым в соседнее село. Потому что колонны оккупантов двигались по трассе, а семья проживала недалеко от нее.

Об этом она сообщила в эфире ТСН 1 июня.

"Как только услышали, что они приближаются — поехали немного дальше, к кумовьям. И десять суток пробыли там, не могли вернуться домой, потому что территория нашего села уже была оккупирована. Оккупанты ходили по домам, люди были напуганы. В первую очередь изымали охотничье оружие у мужчин, проверяли паспорта и искали военных", — рассказала Руслана.

После 10 суток женщина с семьей вернулась домой. Но в тот же день, ночью, начались обстрелы, было очень неспокойно.

"И со следующего дня, 20 марта, люди начали выезжать из села и нам тоже предложили сделать это. Мы не планировали, но из-за маленьких детей быстро пришлось все решать и ехать, не зная куда", — сообщила переселенка.

По словам Русланы, она постоянно поддерживает связь с кумом из соседнего села. Там постоянные обстрелы. Из домов оккупанты вынесли все имущество, даже металл.

"Потому что они укрепляют свои позиции, окопались. Они уже хорошо изучили местность, ведут себя как дома. Люди, которых единицы остались – морально очень истощены. Они уже не верят ни во что. Потому что видят, что происходит, уничтожают и скот на их глазах, и имущество уничтожают на их глазах. Люди чувствуют беспомощность", — резюмировала она.

Напомним, оккупанты накрыли огнем село на Херсонщине, погиб ребенок.

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