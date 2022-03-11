Женщина из разбомбленного роддома в Мариуполе родила ребенка, но до сих пор находится под обстрелами

Женщина из разбомбленного роддома в Мариуполе родила ребенка, но до сих пор находится под обстрелами

Фото женщины после бомбежки роддома в Мариуполе разлетелось по миру.

Российские оккупанты 9 марта обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе. Это зверство оккупантов облетело весь мир, как и фотографии раненых людей и тех, кого спасали бойцы ГСЧС Украины. Одна из пациенток роддома в Мариуполе, фото которой во время эвакуации разлетелось по миру, вечером 10 марта родила девочку.

Об этом сообщила журналистка Ольга Токарюк в Twitter со ссылкой на родственника роженицы.

По ее словам, Марианна родила около 22:00 четверга. Мать и ребенок в настоящее время в безопасности, но в Мариуполе очень холодно и город находится под обстрелами оккупантов.

"Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно, и бомбежки не прекращаются", — написала журналистка.

Напомним, российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: много раненых и убитых женщин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.