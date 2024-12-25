Женщина погибла в рождественское утро: враг обстрелял село на Купянщине

Также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Российская армия 25 декабря ориентировочно в 9:30 обстреляла с. Новоосиново Купянского района, Харьковской области.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным правоохранителей, в результате вражеской атаки погибла мирная жительница. Ей было 53 года.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу 24 декабря. Кафиры попали прямо в четырехэтажный жилой дом.

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