Женщину, фото которой иллюстрировало трагедию в Буче, похоронили в родном селе

Женщину, фото которой иллюстрировало трагедию в Буче, похоронили в родном селе

Сегодня с погибшей прощались на ее собственном дворе.

В Михайловке-Рубежовке возле Бучи сегодня простились с Ириной Филькиной. Женщиной, чьи фото руки с красным маникюром облетели весь мир.

Об этом говорится в ТСН.

Ее убили в начале марта. Россияне, оккупировавшие тогда Бучу, расстреляли женщину, когда она ехала на велосипеде домой, чтобы взять вещи и вернуться на работу. Женщина работала и готовила еду для защитников Киева. Долгое время родные не могли найти ее тело в моргах столицы и области.

Сегодня с погибшей прощались на ее собственном дворе. У Ирины остались мужчина и две взрослые дочери.

Возле Бучи простились с Ириной Филькиной, фото которой облетело весь мир

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