"Женщину в городе изнасиловали и убили, мужчине молотком голову проломили": оккупант – о преступлениях солдат РФ

Захватчик в перехваченном разговоре подтверждает изнасилование солдатами 3 батальона женщины и убийство мужчины.
Военная разведка перехватила разговор, в котором солдат российской армии рассказывает жене об убийствах и изнасилованиях гражданских солдат РФ.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующую аудиозапись телефонного разговора российского оккупанта.
Приводим цитаты из разговора захватчика:
- "из 3-го батальона минометчики женщину в городе изнасиловали и убили, мужчине молотком голову проломили";
- "вчера убили одного, ну, там в "рубежке", в лесу выходит, пьяные были".
Оккупант подтверждает изнасилование солдатами-минометчиками 3 батальона российской армии гражданской женщины и убийство мужчины.
"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — подчеркивают в ГУР.
Напомним, ранее военная разведка перехватила разговор, в котором захватчик обсуждает факт неоправданных боевых действий российских оккупационных войск на территории Украины, причинение боли и страданий украинскому народу. Оккупант удивляется, что украинцы их называют орками, и в итоге делает вывод, что россияне в Украине воюют непонятно за что.
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