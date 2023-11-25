"Женщину в городе изнасиловали и убили, мужчине молотком голову проломили": оккупант – о преступлениях солдат РФ

Захватчик в перехваченном разговоре подтверждает изнасилование солдатами 3 батальона женщины и убийство мужчины.

Военная разведка перехватила разговор, в котором солдат российской армии рассказывает жене об убийствах и изнасилованиях гражданских солдат РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующую аудиозапись телефонного разговора российского оккупанта.

Приводим цитаты из разговора захватчика:

"из 3-го батальона минометчики женщину в городе изнасиловали и убили, мужчине молотком голову проломили";

"вчера убили одного, ну, там в "рубежке", в лесу выходит, пьяные были".

Оккупант подтверждает изнасилование солдатами-минометчиками 3 батальона российской армии гражданской женщины и убийство мужчины.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — подчеркивают в ГУР.

Напомним, ранее военная разведка перехватила разговор, в котором захватчик обсуждает факт неоправданных боевых действий российских оккупационных войск на территории Украины, причинение боли и страданий украинскому народу. Оккупант удивляется, что украинцы их называют орками, и в итоге делает вывод, что россияне в Украине воюют непонятно за что.

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