Женщины и 18-летние должны быть готовы к мобилизации - Берлинская

Женщины-военнослужащие / © ТСН

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Украинауже находится на том этапе, когда к возможности службы в армии должны готовиться все — в том числе и женщины, и 18-летние.

Такое мнение высказала общественный деятель, волонтер, основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью LB Live

«Я не считаю, что на данный момент мы уже уперлись в этот потолок. Важно отметить — на май 25-го года. Но мы уже на том моменте, где и женщины, и на самом деле люди с 18 лет должны готовиться. В общем все взрослое население без исключения», — сказала Берлинская.

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В то же время она подчеркнула, что не хочет, чтобы в армию шли вчерашние школьники или женщины, ведь это имеет не только моральные, но и демографические последствия. «Я очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники. Я так же не хочу, чтобы служили женщины, потому что даже если вынести за скобки какие-то другие соображения, есть вопрос просто демографической ямы, в которую мы уже падаем. И мобилизация женщин, которые в репродуктивном возрасте — мы и так очень небольшое племя по меркам мира».

Берлинская также отметила, что в стране еще есть значительный мобилизационный резерв, который до сих пор не был использован, в частности среди тех, кто ни разу не участвовал в обороне.

«Однако еще есть ресурс мобилизационный. Есть возможность, так же как и Россия, рекрутировать иностранцев. Есть мобилизационный ресурс из тех людей, которые никогда не были задействованы в обороне никаким другим образом. Не должно быть какой-то касты неприкасаемых. И те люди, которые были на государственных должностях, в государственном секторе как чиновники, в правоохранительных органах и так далее — чтобы они также показывали пример, потому что это дает совсем другой настрой. Кроме того, что дает возможность выдохнуть и отдохнуть тем, кто на фронте безвылазно много лет — кто-то с 2022, а кто-то — еще с 14-го».

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что первой должна мобилизоваться сама Мария Берлинская, а уже потом — говорить о мобилизации других.

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«Я считаю, что начинать надо не с 18-летних девушек, а с госпожи Берлинской. Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать, кого мобилизовать», — сказал он.

Народный депутат Максим Бужанский также прокомментировалтему мобилизации женщин и 18-летних, подчеркнув, что в стране много лиц, которые не служат, но активно обсуждают этот вопрос.

«Знаете, когда в стране полно пишущих здоровьем членов наблюдательных советов, представителей грантовых организаций, завсегдатаев форумов, конференций, презентаций и панелей, говорить о том, что „женщинам и 18-летним нужно готовиться к мобилизации“ — это фактически означает, что эти милые накрашенные бородачи и в дальнейшем могут чувствовать себя в безопасности в своем кругу. За счет женщин и 18-летних», — написал он.

Оба депутата выразили уверенность, что мобилизации женщин в Украине не будет.

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Напомним, что с началом 2025 года количество женщин, служащих в Вооруженных силах Украины, достигло 70 000, среди которых более 5 500 находятся на передовой.

Кроме того, ранее мы писали о том, что кто может пойти служить из женщин