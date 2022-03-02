"Женщины и дети нуждаются в помощи": британец проявил желание поехать защищать Украину

Гражданин Великобритании хочет оградить украинских женщин и детей от российских захватчиков.

Британец Леон Доусон проявил желание поехать защищать Украину от российских оккупантов. Видео с мужчиной опубликовали на странице Sky News в Instagram.

Леон не имеет военного опыта, но, по его словам, он большой и здоровый мужчина, который может защитить всех нуждающихся.

Досон никогда не был в Украине и не имеет там знакомых. Несмотря на это, он готов стать добровольцем, ведь женщины и дети нуждаются в помощи.

Британец нашел военную форму, шлем и готов вступить в Интернациональный легион обороны Украины.