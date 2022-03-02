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"Женщины и дети нуждаются в помощи": британец проявил желание поехать защищать Украину

"Женщины и дети нуждаются в помощи": британец проявил желание поехать защищать Украину

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"Женщины и дети нуждаются в помощи": британец проявил желание поехать защищать Украину

Гражданин Великобритании хочет оградить украинских женщин и детей от российских захватчиков.

Британец Леон Доусон проявил желание поехать защищать Украину от российских оккупантов. Видео с мужчиной опубликовали на странице Sky News в Instagram.

Леон не имеет военного опыта, но, по его словам, он большой и здоровый мужчина, который может защитить всех нуждающихся.

Досон никогда не был в Украине и не имеет там знакомых. Несмотря на это, он готов стать добровольцем, ведь женщины и дети нуждаются в помощи.

Британец нашел военную форму, шлем и готов вступить в Интернациональный легион обороны Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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