"Женщины рожают в подвалах": Забужко выступила с сильной речью в Европарламенте

После выступления украинской писательницы целый зал аплодировал ей стоя.

Украинская писательница Оксана Забужко 8 марта выступила с обращением в Европарламенте на пленарной сессии с призывом закрыть небо над государством, ведь это единственный шанс спасти детскую жизнь.

Своим выступлением литератор поделилась в Сети.

Она отметила, что ее выступление было первым в истории Европарламента, когда с обращением к нему на пленарной сессии выступил человек, не являющийся ни гражданином ЕС, ни хотя бы должностным лицом.

В частности, в своем выступлении писательница рассказала Европе о том, что сейчас переживает украинский народ в условиях развязанной Россией войны. В частности, Забужко подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин использует украинских женщин в качестве живого щита.

"Украинцы – сильная нация. Это на Западе многих удивило. Как бы то ни было, мы пережили сталинский геноцид и Голодомор. Я со слезами на глазах выражаю восхищение моими землячками, которые вместе с мужчинами дерутся. Они вступили в армию, смогли руководить поставкой необходимых вещей, они рожают детей в подвалах под наблюдением врачей", – рассказала писательница.

В своем сообщении в Сети Забужко отметила, что еще несколько дней назад разговор о No Fly Zone (закрытое небо) для Украины казался немыслимым, потому что "это уже Третья мировая война".

"Сегодня я с трибуны Европарламента говорю Европе, что Путин им ее уже объявил, и защищая нас от российских бомб, они будут защищать не Украину, а себя – и мне потом целый день (12 часов в помещении Европарламента) жмут руки, а в лифте говорят, с полуразборчивым французским акцентом, "Слава Украине!" – и я понимаю, что наши пешки подвинулись еще на несколько ячеек вперед, а их король совсем, совсем голый... Слава Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта в Мариуполе российские кафиры разбомбили роддом. Медицинский корпус полностью разрушен.

В полиции открыли дело по факту авиаудара и расследуют его как нарушение законов и обычаев войны.

В настоящее время известно о 17 раненых в результате удара по роддому. Это персонал больницы и роженицы, в то же время среди детей предварительно пострадавших нет.

ТСН.ua

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