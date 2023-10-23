"Женщины тоже должны служить": военный жестко высказался о мобилизации и уклонистах

Каждый, кто называет себя украинским гражданином, должен уйти в армию.

Командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук считает, что в Украине следует проводить более масштабную мобилизацию.

Об этом он заявил во время интервью Bihus.Info.

“Не хватает людей, говорю прямо и не боюсь этого. Солдаты заканчиваются ежедневно, и те, кто думают, что могут отсидеться в глубоком тылу, пересидеть окончание войны и потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты – так уж не пройдет”, – говорит военный.

Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то неполномасштабная, комментирует Владислав Шевчук.

И каждый, кто называет себя украинским гражданином, в том числе украинской гражданкой, потому что законом не запрещено, чтобы служили женщины, должен пойти в армию. Власть и военно-политическое руководство рано или поздно додумаются, там сидят не глупые люди”, — отметил он.

Военный выражает большую надежду на нового министра обороны, в частности, на то, что не только введение каких-то технологий в жизнь Министерства обороны и в целом войска приведут к массовой мобилизации, но в том числе жесткий подход к этому делу.

"Я не вижу ничего плохого в том, когда военкоматы, представители центров комплектации ходят и ловят за руки тех, кто должен выполнять свой конституционный долг", — отметил Владислав Шевчук.

“Меня это не смущает, когда я теряю своих людей, выполняя боевую задачу. Они исполняют обязанность, значит, и другие также его должны выполнять. Мы не хотим защищать уклонистов”, — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали, насколько массовым является выезд ухилянцев за границу, можно ли их за это наказывать в будущем и в конце концов власти лишят старших мужчин возможности получать высшее образование и иметь отсрочку от службы.

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