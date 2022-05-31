"Женские народные республики": в "ЛДНР" мужчины скрываются от мобилизации

В "ЛДНР" мужчины не хотят идти на войну против Украины, и потому все время скрываются.

В так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках" военнообязанные мужчины скрываются от принудительной мобилизации.

Об этом 31 мая сообщил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире телеканала "Freeдом".

Он отметил, что пленные из "ЛДНР" называют эти города "женские народные республики". В псевдореспубликах практически не осталось мужчин.

"Ситуация страшная. Мы когда берем этих "мобиков" (мобилизованные из так называемых "ЛДНР" — ред.) в плен, то они рассказывают, что между собой называют эти республики "женскими народными республиками". Выходит, что там вообще нет мужчин. Одни женщины... А если мужчины, то перебежками между подъездами... Это ужасное дело!", — сообщил он.

Виктор Ягун также сообщил о случаях, когда в Луганске жены вышли с протестами. Их арестовали и сейчас им грозит до 20 лет по их местным законам.

"Мужчины воюют, а женщины по 20 лет будут получать. Каково может быть морально-психологическое состояние этих войск, когда они знают, что происходит у них в тылу", — отметил генерал-майор.

Напомним, посол Северной Кореи в Москве принял "министров" из "ЛДНР".

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