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Женский день в Днепре: работники ТЦК с повестками посетили цветочные рынки (фото)

Женский день в Днепре: работники ТЦК с повестками посетили цветочные рынки (фото)

Фото: соцмережі

Ажиотажа на рынке по поводу Женского дня не оказалось.

В Днепре 8 марта работники ТЦК посетили городские цветочные рынки.

Соответствующее фото публикуют днепровские телеграм-каналы.

Так, работники ТЦК 8 марта посетили цветочные рынки, очевидно, пытаясь обнаружить там большое количество мужчин. Однако ажиотажа по поводу Женского дня не оказалось.

На фото видно, что на рынке людей практически нет, кроме продавцов.

Напомним, что на Буковине мужчина напал на военных в форме, вероятно – работников ТЦК.

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