Жену известного украинского композитора отбросило взрывной волной во время ракетной атаки РФ

Супруга известного украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада Светлана рассказала, что во время ракетной атаки РФ по Украине 15 февраля они с мужем пострадали.

Супруги живут в Ворзеле Киевской области. Как рассказала избранница композитора, в ту ночь она проспала воздушную тревогу, хотя всегда следит за этим. Светлана была очень уставшей, поэтому не сразу услышала тревогу:

"Обычно я слежу за предупреждениями о взлете тех чудовищ, но вчера очень устала, легла и… проспала. Где-то пять утра. Сработал мой "звоночек". Угроза в направлении Ворзеля. Вот тут уже не шутки. Поднялась. И… пошла к окну, которое открыла еще ночью, потому что не хватало воздуха, решила закрыть на всякий случай… И тут… Сначала крохотное что-то в небе, словно луна за облаками, а потом… безумный взрыв… Безумный! А небо красное… И меня ударило об раму, а потом отбросило на кровать. Унесло. Я успела понять — взрывная волна", — рассказала Светлана Поклад в своем Facebook.

По словам жены композитора, после этого она сразу открыла подвал, бросила чемоданы, куртку, помогла спуститься в укрытие своему 82-летнему мужу:

"Мой прокол! Стопроцентный! Потому что… расслабились… Шахеды немного расслабили. А это баллистика. И это было страшно невероятно! А я это восприняла спокойно вплоть до первых взрывов! Очень себя виню в этом! Очень! Хотя знаю место наверху, где еще можно спрятаться, там стулья постоянно стоят, но в этом случае точно нужно было немедленно спускаться…" – сказала Светлана.

Жена Игоря Поклада также показала воронку от того взрыва в Бучанском районе, который она видела своими глазами.

О безопасности. О пофигизме. О том, что война не «где-то там»… Я ни за что не написала бы об этом с целью инфобезопасности, но ТГ каналы уже сообщили, поэтому расскажу. Обычно я слежу за предупреждениями о взлете тех чудовищ, но вчера очень устала, легла и… проспала. Где-то пятое утро. Сработал мой «колокольчик». Угроза в направлении Ворзеля. Вот тут уже не шутки. Поднялась., которое открыла еще ночью, потому что не хватало воздуха, решила закрыть на всякий случай. И тут…. меня ударило в раму, а потом откинуло на кровать. куртки, помогла спуститься мужчине. Собаки спрятались, не смогла спустить, коты спустились сами… Вот такое утро… Так что же я должен сказать. Мой прокол! страшно невероятно!А я это восприняла спокойно вплоть до первых взрывов!!!Очень себя виню в этом!Очень!Хотя знаю место наверху,где еще можно спрятаться,там стулья постоянно стоят,но в этом случае точно надо было немедленно спускаться... я …Эта проклятая страна не остановится! Никогда! И мы просто не имеем права пренебрегать сигналами тревоги. Для меня лично сегодняшнее утро было уроком. И предупреждением – никто тебя не заставляет, решай сама. Решила, но поздно!!! Могла случиться трагедия! Нервы вдризг.Настроение соответствующее.Страх прошел.Каждый в порядке,но выводы сделаны!!! Не дай вам Бог почувствовать на себе взрывную волну((( Это дууууууже неприятно.И дуууууже опасно...) Берегите себя, пожалуйста! Вот вырва от того взрыва в Бучанском районе. )… PS Я им спуск мужчины в подвал в эти дни никогда не прощу…Ни-ко-ли!!!Что уж о маме покойной говорить, какая света две недели не видела тогда, весной 22-го…Мрази, уроды проклятые! ! Опубликовано Светланой Залежь Среда, 14 февраля 2024 г.

Также жена Игоря Поклада подчеркнула, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги и добавила, что эта ситуация стала для нее уроком.

"Для меня лично сегодняшнее утро было уроком. И предупреждением — никто тебя не заставляет, решай сама. Решила, но поздно! Могла случиться трагедия! Нервы вдрызг. Настроение соответствующее. Страх прошел. Щека в порядке, но выводы сделаны! Не дай вам Боже почувствовать на себе взрывную волну. Это очень неприятно. И очень опасно…" — отметила Светлана Поклад.

Отметим, что в начале полномасштабной войны Игорь Поклад вместе с супругой две недели просидел без света, пищи и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле. Во дворе в это время стояло семь вражеских российских танков.

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