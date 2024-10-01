Женя Галич раскрыл, кем служит в ВСУ и каким был самый страшный день на фронте: "Думал, не выйдем"

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич рассказал, чем занимается в ВСУ, и вспомнил самый страшный день на фронте.

Артист встал в защиту Украины от российских оккупантов еще в начале полномасштабной войны. Исполнитель был в разных горячих точках, но сейчас находится на службе в Киеве. О своих обязанностях Женя Галич много говорить не может, однако коротко признается, что занимается материально-техническим обеспечением ВСУ.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я откомандирован в Киев. Это не то, о чем можно говорить, но сведем это к материально-техническому обеспечению Вооруженных сил", — рассказал артист в интервью "24 Каналу".

Также Женя Галич вспомнил, каким был для него самый страшный день на фронте. По словам музыканта, это произошло осенью 2022 года, когда он с побратимами попал в оцепление, когда оборонял поселок Ямполь, что в Донецкой области. Артист признался, что тогда считал, что для него пришел конец. Впрочем, Женя Галич с побратимами сумел выйти из окружения.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Когда мы попали в оцепление. Я думал, что, скорее всего, мы оттуда не выйдем. Было много смертей вокруг. Было страшно. Я боялся, что больше никогда не увижу близких людей", — признается артист.

Напомним, недавно шоумен Андрей Джеджула намекнул, что хочет вступить в ряды ВСУ. Артист также признался, чем будет заниматься на службе.

Андрей Джеджула заговорил о вступлении в ряды ВСУ и раскрыл, чем будет заниматься

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