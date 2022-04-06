Жертв больше, чем в Буче: как люди переживали террор россиян в Бородянке и как выглядит поселок после зверств оккупантов (фото, видео)

Жертв больше, чем в Буче: как люди переживали террор россиян в Бородянке и как выглядит поселок после зверств оккупантов (фото, видео)

В Киевской области наихудшую ситуацию в отношении человеческих жертв обнаружили в Бородянке.

Украинские военные освободили населенные пункты Киевской области от российских оккупантов, но увиденное там шокировало весь мир — путинские армейцы издевались над людьми и животными, пытали их, убивали и насиловали, обворовывали и сжигали дома мирных граждан. В последние дни у всех перед глазами кадры ужасов из Бучи, но генпрокурор Ирина Венедиктова предупреждает, что самая плохая ситуация на Киевщине в Бородянке.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Бородянке, ставшей еще одним символом преступлений войск РФ против украинцев.

С чего все началось

Бородянка, где до войны проживало около 15 тысяч человек, была захвачена россиянами фактически с первых дней полномасштабного вторжения. Уже 26 февраля 2022 года оккупанты обстреляли частные подворья, убив троих человек.

Через несколько дней обстрелы возобновились, а Бородянкой проехала вражеская техника. Оккупанты ровняли поселок городского типа с землей, нанося удары с разнообразного вооружения, сбрасывая бомбы на жилые дома.

Дом после обстрела оккупантов / gettyimages.com

Пока украинские военные сражались с российскими захватчиками, мирные жители, которым не удалось уехать, жили в оккупации России, переживая голод и террор враг. К счастью, 2 апреля под давлением украинских войск российские захватчики покинули Бородянку, оставив после себя немало невинных жертв.

Разрушенный дом в Бородянке / gettyimages.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в свою очередь, сообщила, что в Киевской области самая плохая ситуация в отношении массовых убийств, совершенных российскими военными, именно в Бородянке. Сколько именно там были убиты, Венедиктова не сообщила, но отметила, что "там есть о чем говорить".

"На сегодняшний день такое количество военных преступлений, что они выходят за пределы квалификаций. Это уже преступления о человечности, которые совершаются систематически россиянами. Сейчас мы можем предметно говорить о Киевской области, поскольку вчера (3 апреля — ред.) получили доступ к ней. Соответственно., мы можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле, самая плохая ситуация в отношении жертв — в Бородянке. Думаю, мы будем еще отдельно говорить о Бородянке, там есть о чем говорить", — сказала генпрокурор.

Как российские войска издевались над людьми в Бородянке

Бородянка после российских оккупантов превратилась в руины – уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие авто. Но самое страшное – сотни убитых гражданских людей, сотни раненых.

И.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко рассказал "Обозревателю", что в Бородянке российские оккупанты открывали огонь по всем, кто пытался разобрать завалы разрушенных многоэтажек и спасти тех, кто был там заблокирован. По его словам, с первых дней оккупанты расстреливали мирных жителей и жилые дома, несмотря на то, что по ним никто не открывал огня.

Уничтоженный Россией дом / gettyimages.com

Оккупанты, по его словам, стреляли по людям не только из автоматов, но и из тяжелого вооружения, сбрасывали авиабомбы на многоэтажки, когда там были люди.

"Люди, которые находились в подвалах, оказались погребенными заживо. Мы сразу пытались откопать их. Была объявлена воздушная тревога. Затем пошли снова колонны, танки, БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним и письменно — раскапывать они не разрешили. Так называемый "зеленый коридор", когда мы впервые его достигли, существовал не с 9 до 15, а 1 час 20 минут. Мы эвакуировали около 400 человек из дома-интерната", — сообщил Ерко.

Люди едят на улице в Бородянке / gettyimages.com

Ерко добавил, что дальнейшие попытки эвакуировать мирных жителей провалились, оккупанты не давали ни громкоговорителей, ни возможности ходить по улице. Также в Бородянке до 10 дней связи не было.

Своей историей пережитых ужасов поделились пожилые супруги из Бородянки, которые провели 8 дней в яме в подвале своего дома в то время, как россияне несколько дней стреляли на улице, прямо перед их домом. Зина и Николай терпели голод и террор оккупантов. Женщина вспоминает, как своими глазами видела, как российские солдаты пытали их соседа.

"Они заставили его держать камни на расстоянии вытянутой руки и заставляли под угрозой оружия сгибать ноги, не останавливаясь. Если он не мог этого сделать, они говорили, что они прострелят ему ноги", – рассказывает женщина.

Мужчина с женой 8 дней провели в яме в подвале своего дома / Philippe de Poulpiquet

Волонтер Вера Хвуст также рассказала историю одной из семей (бабушки Нади, дедушки Игоря, двух мальчиков 5 и 7 лет), которым удалось чудом вырваться из Бородянского ада. Оказалось, что папа мальчиков ушел, когда дети были совсем маленькими, а их мама умерла год назад от рака. Тогда же у дедушки случился инсульт, который сковал их.

Но с приходом войск РФ семье пришлось аккумулироваться. Как рассказала Надежда, они немного пересидели в подвале, а дальше, когда узнали о гумкоридоре, попытались убежать. Вот, что рассказала пожилая женщина:

"… страшно ли? Да страшно, а что ж?! Над нами летали те ракеты, а потом у соседки дом, тот что по правую сторону влупило, а она и не выходила из хаты, то вероятно там и убило. Горело, даже пылало Ой доченька, а так страшно, что дети "впис*вались", когда где-то рядом взрывали.

…Колюня очень плакал, и кричал: "Мама, мамочка, ты же видишь, как я боюсь. Я хочу к тебе мамочка!". Так я ругала, что сейчас назовет на нас беду, и все к мамочке пойдем. Но этот крик в ушах так и стоит.

Боженька! Я ведь там все золото, которое оставила. Вот только! …да куда мы?.. Если дома нет, то и нет, как жить. У нас с дедом на двоих пенсия аж 6 тысяч, разве без овощей и хозяйства выживешь?

…и знаете, я уже не боюсь смерти. Я боюсь только сдачи страны нашей, как не дай Бог отдадут тому старику. Вы понимаете? Он на год старше меня, Путин. Так я уже старая маразматичка, а он это еще больше?!".

В Бородянке же, спасаясь от голода, женщина ставила кастрюли на огонь и пекла картошку, а также доставала закрутку. Несмотря на террор оккупантов, семья сейчас вместе. Их приютили и дали домик с огородом.

"Люди уже начали приносить туда кур, цыплят, уток. Фермер отдает ей (женщине. — Ред) корову и обещает помочь с кормом на холодное время года. Украинцы — невероятные", — пишет волонтер.

Разрушенный Россией дом / gettyimages.com

Другие преступления россиян в Бородянке

Оккупанты больше месяца разрушали поселок. Сейчас Бородянка превратилась в почти сплошную развалину.

Мужчина с вещами на месте разрушенного дома / gettyimages.com

Разрушенный оккупантами дом / gettyimages.com

Квартира людей после обстрела РФ / gettyimages.com

Дом после атаки оккупантов / gettyimages.com

Многие в Бородянке остались без крова из-за обстрелов армии РФ.

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Дом после обстрела РФ / gettyimages.com

gettyimages.com

Последствия обстрела оккупантов / gettyimages.com

Также оккупанты повредили и уничтожили транспорт людей.

Уничтожен автомобиль жителей Бородянки / gettyimages.com

Разрушенный двор мирных людей / Philippe de Poulpiquet

В Бородянке войска Путина расстреляли памятник Тарасу Шевченко.

Россияне разрушили памятник Тарасу Шевченко / Philippe de Poulpiquet

Наталия Диденко / Facebook

Наталия Диденко / Facebook

Профессор Генерал Ирина Венедиктова решит предотвращать фотографии из #BuchaMassacre, расположение в #Borodyanka, другие города в Киеве регионе, это worse. Это видео как пять дней назад, к которому extent the town ruined #BorodiankaMassacre https://t.co/ws0rErJEuq — Olena Halushka (@OlenaHalushka) 4 апреля 2022

Какая ситуация сейчас в Бородянке

Глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба сообщил, что в Бородянке сейчас работают спасатели и правоохранители. Там идет зачистка и разминирование населенного пункта, работает штаб, разыскивают тела погибших.

"Бородянка сейчас закрыта — там работают спасатели и правоохранители. У нас впереди очень много работы. Мы все отстроим. Рашисты будут отвечать за каждое свое преступление против украинцев", — сказал Кулеба.

Напомним, 53-летний мужчина рассказал о пережитом терроре в Буче. Россияне, в частности, дали ему 20 минут, чтобы зарыть изуродованное тело друга.

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