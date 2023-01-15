"Жертв будет много": мэр Днепра призвал "взять паузу" в публичных отчетах о погибших во время ракетного удара

Городской глава Днепра Борис Филатов призвал украинские пресс-службы соответствующих госорганов не объявлять ежечасно о растущем количестве жертв в результате российской массированной атаки по многоэтажке 14 января. Он советует сделать паузу в публичных заявлениях, потому что, по его словам, жертв будет много.

Об этом Борис Филатов написал в Facebook

"Я бы очень попросил больших руководителей, а точнее их пресс-службы, которые каждый час объявляют наперегонки, что количество погибших растет, их было 10,11,12,13 и т.д., сделать паузу и некоторое время помолчать. Давайте дождемся окончания спасательных работ. Жертв будет много. Десятки. Это понятно и без ваших нескончаемых отчетов", — заявил Филатов.

Он добавил, что только что вернулся с места трагедии и сказать "спасибо" всем работающим на месте службам, волонтерам и обычным гражданам — это ничего не сказать.

"Нет слов, чтобы выразить мои чувства", — подытожил он.

Денис Монастырский: наши спасатели спасли женщину, услышанную во время минуты тишины в разрушенном обстрелами россиян доме в Днепре https://t.co/aYf6NL2pl5 pic.twitter.com/JSoBMgo8cV — МВД Украины (@MVS_UA) January 15, 2023

Ракетный террор в Днепре

Российские террористические военные ударили ракетой по Днепру в субботу, 14 января. Попали террористы в жилую многоэтажку.

По последним данным, число погибших возросло до 21 человека. Среди жертв – 1 ребенок.

По погибшим в результате российской ракетной атаке на жилой дом в Днепре объявили трехдневный траур.

В результате ракетного удара РФ пострадала девушка Анастасия, в сентябре потерявшая на войне любимого. Сейчас пострадавшая в больнице и хочет только одного, чтобы нашли ее родителей, которые, вероятнее всего, все еще находятся под завалами разбомбленного россиянами дома. Их судьба неизвестна.

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Известно, что оккупанты ударили ракетой Х-22, которая наводится на максимальную большую цель в РЛС. Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук пояснил, что у ВСУ пока нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре. Поэтому в Минобороны призывают обращать внимание только на официальную информацию, а не на "громкие заявления" отдельных спикеров.

Приказ обстрелять жилой дом в Днепре дал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху, когда там было много людей и никакой военной техники или военных.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре .

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