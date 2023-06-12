"Жертв не удается избежать": Гуменюк сообщила, уменьшились ли обстрелы Херсонщины

Количество обстрелов Херсонской области уменьшилось. Впрочем, оккупанты активизировались в ночное время.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Едині новини".

По словам Гуменюк, вчера днем россияне девять раз обстреляли область, в том числе правобережье. А вот ночью было зафиксировано 19 атак.

"Ночью они активизируются, продолжают ночной террор. Лишают украинцев сна, покоя, пытаются расшатать нервную систему. Но благодаря тому, что обстрелов стало меньше, жертв не удается избежать. Даже один такой коварный обстрел принес такие большие потери. Это доказательная база, но хотелось, чтобы мировое сообщество реагировало более мощно на обстрелы гуманитарной эвакуации", — сказала Гуменюк

Правда, продолжила она, скоплений людей уже меньше. Так что и такого количества жертв, как было раньше, нет.

За прошедшие сутки, по данным ОВА, военные РФ нанесли 26 ударов по Херсонской области. Выпустили 132 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", дронов и авиации.

Напомним, 11 июня оккупанты обстреляли лодку с гражданскими людьми, которых эвакуировали с левого берега в Херсонской области.

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