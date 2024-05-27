Жертв в результате атаки по "Эпицентру" в Харькове могло быть гораздо больше — новые шокирующие детали

Жертв в "Эпицентре", который Россия атаковала ракетами 25 мая, могло быть гораздо больше. В 80 км от атакуемого гипермаркета обнаружили неразорванный боеприпас.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в около 80 м от строительного гипермаркета, который потерпел вражеские авиаудары 25 мая. Предварительно, это также УМПБ Д-30", — говорится в сообщении.

Кроме того, установили, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

"Это свидетельствует о сознательной тактике российской федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, по последним данным, количество погибших из-за удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18, еще 5 человек считаются без вести пропавшими.

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