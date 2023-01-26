Жертвами массированного ракетного обстрела Украины стали 11 человек — ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате массированных ракетных обстрелов Украины 26 января погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжый сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Что касается пострадавших от действий врага, то таких зафиксировано 11 человек.

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"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Всего возникло 2 пожара в результате этих поражений. Повреждены 35 зданий. Пострадали 11 человек и, к сожалению, погибли также 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00", – рассказал Хорунжый.

Он также сообщил, что в настоящее время более сотни спасателей и более 25 единиц техники работают над ликвидацией последствий обстрелов. Больше всего разрушений вражеская атака нанесла зданиям на Киевщине.

"Мы сейчас подключили 88 электростанций, генераторов, чтобы подавать электроэнергию на объекты, в первую очередь, социальной сферы: больницы и так далее", — добавил представитель ГСЧС.

Напомним, Россия утром 26 января устроила новый массированный ракетный обстрел Украины, выпустив по ней 55 ракет. Силам ПВО удалось сбить 47 из них.

Вражеские ракеты попали как в объекты критической энергетической инфраструктуры, так и в гражданские объекты. В частности, попадания зафиксированы в Одесской и Винницкой областях. В Украине были введены экстренные отключения света, однако, как сообщил премьер Денис Шмыгаль, повреждения энергетической инфраструктуры некритичны.

Добавим, что в одном из районов Киева упала часть сбытой российской ракеты, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

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