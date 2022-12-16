Жертвами минной ловушки в Херсонской области стали еще двое полицейских

После тяжелых ранений в больнице скончались двое черкасских правоохранителей, взорвавшихся на вражеских минах во время проведения стабилизационных мероприятий.

В пятницу, 16 декабря, в больнице скончались еще двое черкасских полицейских, которые взорвались на вражеских минах в Херсонской области. Тогда во время проведения стабилизационных мероприятий четверо полицейских погибли, еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

“Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУН. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились”, – говорится в сообщении.

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Коллектив Национальной полиции Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Мы склоняем голову в скорби и всегда будем помнить наших побратимов", — говорят их коллеги.

Напомним, 7 декабря в Херсонской области погибли четверо полицейских, проводивших в регионе стабилизационные мероприятия. Правоохранители взорвались на русских минах. Среди погибших – начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.

На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении погибших полицейских государственными наградами посмертно. Тогда же он сообщил, что полицейские попали в минную ловушку.

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