Жертвой атаки РФ на Киев стала пара из Винницкой области: супруги приехали в столицу по делам (фото)

В ходе российской атаки на Киев 18 января погибла молодая семейная пара Алексей и Светлана, проживавших в Хмельнике Винницкой области. Они приехали в столицу по делам.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Соня Голованюк.

Пара погибла в машине, сгоревшей в результате обстрела

Тела погибших обнаружили в сгоревшей в результате обстрела машине. Шансов выжить в огневой ловушке просто не было.

"У них была замечательная семья, в которой осталось двое несовершеннолетних детей Влад и Анна", — добавила девушка.

Олексій та Світлана, які загинули внаслідок атаки на Київ

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. В частности , следствие атаки потерпело разрушения здание McDonald's, расположенное рядом с метро, и вход к станции "Лукьяновка". Три человека погибли.

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