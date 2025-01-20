Жертвой атаки РФ на Киев стала пара из Винницкой области: супруги приехали в столицу по делам (фото)

Супруги занимались продажей молочных продуктов и мяса.
В ходе российской атаки на Киев 18 января погибла молодая семейная пара Алексей и Светлана, проживавших в Хмельнике Винницкой области. Они приехали в столицу по делам.
Об этом в Facebook сообщила местная жительница Соня Голованюк.
Тела погибших обнаружили в сгоревшей в результате обстрела машине. Шансов выжить в огневой ловушке просто не было.
"У них была замечательная семья, в которой осталось двое несовершеннолетних детей Влад и Анна", — добавила девушка.
Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. В частности , следствие атаки потерпело разрушения здание McDonald's, расположенное рядом с метро, и вход к станции "Лукьяновка". Три человека погибли.