"Жест доброй воли": на оккупированной Луганщине вспыхнул российский склад оружия

Во временно оккупированном Первомайске Луганской области 16 августа прогремели взрывы.

После звуков взрывов вспыхнул пожар и слышны звуки детонации. Вероятно, горят российские склады с боекомплектом.

Об этом в соцсетях сообщил журналист Денис Казанский.

Видео, на котором слышны звуки детонации, ночью 16 августа опубликовали местные жители. На кадрах виден пожар и слышны взрывы.

"В оккупированном Первомайске Луганской области в качестве жеста доброй воли демилитаризировался очередной склад селитры", – написал Казанский.

Напомним, ракетчики в эксклюзивном интервью рассказали, как "Точка У" уничтожает вражеские склады и корабли.

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