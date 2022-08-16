"Жест доброй воли": на оккупированной Луганщине вспыхнул российский склад оружия

Во временно оккупированном Первомайске Луганской области 16 августа прогремели взрывы.
После звуков взрывов вспыхнул пожар и слышны звуки детонации. Вероятно, горят российские склады с боекомплектом.
Об этом в соцсетях сообщил журналист Денис Казанский.
Видео, на котором слышны звуки детонации, ночью 16 августа опубликовали местные жители. На кадрах виден пожар и слышны взрывы.
"В оккупированном Первомайске Луганской области в качестве жеста доброй воли демилитаризировался очередной склад селитры", – написал Казанский.
Напомним, ракетчики в эксклюзивном интервью рассказали, как "Точка У" уничтожает вражеские склады и корабли.
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