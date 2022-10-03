"Жесткая посадка": спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео)

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Тактическая группа наших спецов находилась на передовых позициях, контролируя район вероятного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вертолет Ка-52, 40 оккупантов и танки.

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