Жесткие бои на Харьковщине: обозреватель сообщил, где продвинулся враг, а где не имел успеха

За последние двое суток передовые подразделения российских войск продвинулись в центр Волчанска на Харьковщине и расширили свое вклинение по направлению Огурцово-Бугроватка. Однако врагу не удалось форсировать реку Волча. Оккупанты также не имели успеха в направлении села Липцы.

Об этом украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 22 мая.

Российская армия продолжает прилагать главные усилия на Волчанском отрезке полосы своего наступления. По мнению Машовца, командование группировки российских войск "Север" стремится любой ценой нарастить усилия на этом направлении.

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В течение последних двух суток передовые подразделения противника продвинулись в центр Волчанска, а также расширили свое вклинение по направлению Огурцово-Бугроватка в западном направлении. Кроме этого, оккупанты пытаются обойти город с востока, действуя вдоль реки Волча в направлении Тихое-Зибино. Там враг сумел продвинуться со стороны старого аэродрома к северо-восточной части города.

Чтобы нарастить усилия на этом отрезке, российское командование дополнительно ввело в бой по меньшей мере два мотострелковых полка. Вероятно, один – в полосе действия 25-й отдельной мотострелковой бригады, другой – северо-восточнее города.

"Но, как бы то ни было, на всей протяженности по фронту своего вклинения на Волчанском направлении от места впадения р. Волча в р. Северский Донец до с. Тихое противнику так и не удалось форсировать р. Волча. Судя по всему, именно по этой на реке и проходит первая позиция главного рубежа обороны наших войск, или даже южнее", – предположил обозреватель.

Он также сообщил, что российские войска почти не имели успеха по рубежу Глубокое-Лукьянцы в направлении на Липцы. Это несмотря на то, что в этой полосе начали фиксироваться подразделения какого-то вражеского десантно-штурмового полка.

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Машовец сообщил о жестких ближних боях в полосе действия вражеской 18-й мотострелковой дивизии. Захватчики пытаются прорваться по направлению к Липцы-Слобожанскому, действуя как со стороны Глубокого, так и вдоль северного берега реки Липец. Пока врагу не удается выйти к Липцам. Судя по всему, штурмовые подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка противника понесли значительные потери в предыдущих боях, определенным образом потеряли боеспособность, и сейчас их меняют на других.

По оценкам военного обозревателя, общая численность ударной группировки российских войск, которая сейчас оперирует на Харьковском операционном направлении, возросла примерно до 40-41 тыс. Еще до 10-11 тыс. вражеских войск сосредоточено на Сумском направлении.

"Насколько я понимаю, противник стремится расширить полосу действия своих войск на Харьковском операционном направлении, что, очевидно, повлечет за собой необходимость продолжения перебрасывания сюда им дополнительных сил и средств. Даже просто потому, что это расширение нужно заполнять какими-то войсками. Другими словами, вся эта российская офензива севернее и северо-восточнее Харькова рискует превратиться в некий "пылесос" для российских резервов, нужных совсем в других местах", – высказал мнение Машовец.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что украинские войска успешно остановили врага на Харьковщине, не позволив ему создать "буферную зону". Войскам РФ удалось лишь вклиниться на территорию Украины, но этого оказалось недостаточно, чтобы обнажить другие участки фронта и сделать их уязвимыми для враждеских наступательных действий.

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