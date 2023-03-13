Жестко и болезненно: Зеленский назвал места на востоке, где решается будущее Украины

Особо президент отметил Белогоровку, Марьинку, Авдеевку, Бахмут, Угледар и Каменку. Он подчеркнул, что там "решается, каким будет наше будущее"

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке продолжает оставаться очень тяжелой.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 13 марта.

Глава государства заверил, что находится на связи со всеми командующими и разведкой.

"Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борются за наше будущее, всех украинцев", – сказал Зеленский.

Особо президент сегодня отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады – за успешные действия в районе Бахмута.

Ранее сообщалось, что россияне запустили новую фейковую кампанию против властей Украины. В частности, враг распространяет слухи, что украинцы якобы проиграли битву в Бахмуте.

Также военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, почему между США и Украиной возникли разногласия по обороне Бахмута и Крыма.

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