Жесткое вручение повесток: в ВСУ наказали военных и напомнили украинцам об их обязанности

В ОК "Пивдень" подчеркнули, что во время действия военного положения украинцы должны выполнять свои конституционные обязанности.

В ОК "Пивдень" отреагировали на жесткое вручение повесток на улице. Там сообщили, что они наказали работников военкомата, однако отметили, что украинцы не должны избегать мобилизации.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, который привлечен к мерам оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов", — говорится в сообщении.

ОК "Пивдень" также подчеркнуло, что сейчас каждый гражданин, согласно законодательства подлежащий мобилизации, должен выполнить свою конституционную обязанность:

прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации или в ближайший РТЦК и СП, если изменено место жительства, для уточнения своих личных данных;

при необходимости пройти медицинское освидетельствование,

сообщить об имеющихся основаниях получения отсрочки.

Напомним, накануне в Одессе произошел скандал из-за вручения повесток на одной из улиц города. В Сети опубликовали видео, на котором люди в форме пытаются задержать мужчину. Люди в соцсетях утверждают, что якобы речь идет о попытке вручить повестку в Одессе.

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