Жестокая пытка и казнь украинцев на Черниговщине: какой приговор суд избрал оккупантам

Двух военных РФ осудили за жестокую пытку и расстрел трех братьев на Черниговщине в марте 2022 года.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Согласно материалам следствия, 18 марта 2022 года по приказу российского полковника с позывным Закон оккупанты захватили троих братьев, один из которых ранее участвовал в АТО/ООС.

В течение четырех дней их содержали в бесчеловечных условиях, подвергали пыткам и заставляли признаться в причастности к уничтожению военной техники врага. Один из братьев, не выдержав издевательств, признался в подрыве российской колонны, хотя на самом деле не имел к этому никакого отношения.

После этого командир отдал приказ казнить пленников. Его подчиненные вывели братьев в лесопосадку, расстреляли и зарыли их тела.

Несмотря на ранения, одному из братьев удалось выжить. Он выбрался с места захоронения и впоследствии дал показания о преступлении.

Суд признал виновными командира одного из подразделений Центрального военного округа вооруженных сил РФ и его подчиненного в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с умышленным убийством.

Напомним, в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях задержаны агенты, работавшие на Россию и представлявшиеся активистами.

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