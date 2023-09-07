Жестокая статистика: генпрокурор рассказал, сколько украинских военных в плену РФ прошли через пытки

Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации.

Россия выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами как военнопленными, так и гражданскими. Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Костин во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам, доктором Элис Джил Эдвардс, сообщает Офис генпрокурора.

Они обсудили усиление международного сотрудничества ради прекращения этих ужасающих и незаконных практик.

Генпрокурор сообщил, что, по последним оценкам, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

“На всех освобожденных территориях мы находим свидетельство этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуется около 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах», – отметил Андрей Костин.

В настоящее время идентифицированы 156 подозреваемых — военнослужащих ВС РФ и представителей оккупационной "власти", в отношении 114 обвинительных актов направлено в суд, 35 осуждены за пытки и жестокое поведение как военные преступления.

"Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации", — констатировал Генпрокурор.

Об одном из таких случаев Андрей Костин рассказал Специальному докладчику ООН по пыткам во время встречи.

32-летний владелец кофейни из Херсона помогал протестующим против российской оккупации — давал выпить воды, умыться и оказывал первую помощь в своем кафе. Мужчину арестовали по сфабрикованным обвинениям. Найденный у него кассовый аппарат американского производства был использован как "доказательство" влияния США.

оккупанты практически непрерывно пытали его в течение 17 дней. Угрожали также изнасиловать его жену и отдать малолетнего ребенка в детский дом.

Отпустили задержанного только после того, как семья заплатила 100 000 грн. Перед увольнением его заставили записать видео о том, что он передал деньги "в поддержку специальной военной операции".

“К счастью, теперь он свободен. Однако его история является одной из тысяч подобных. Дело против организаторов этой застенки рассматривается в суде. Установлено более 160 человек, пострадавших от рук российских палачей. Тысячи остальных все еще остаются в российском плену”, — отметил Генпрокурор.

"Мировое сообщество должно объединиться, чтобы добиться их увольнения, разрушить российскую машину пыток и обеспечить наказание каждого из ее участников", — добавил он.

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