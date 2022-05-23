"Жестокая война, которой не было 77 лет": Зеленский назвал количество ракетных и авиаударов РФ

"Жестокая война, которой не было 77 лет": Зеленский назвал количество ракетных и авиаударов РФ

С 24 февраля РФ нанесла по Украине 1474 ракетных удара и свыше 3 тысяч авиаударов.

Российские оккупанты ведут против украинцев очень жестокую войну, которой не было на Европейском континенте уже 77 лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 23 мая.

По его словам, речь идет о тотальной войне, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что только четыре вражеских ракеты убили 87 человек в Десне на Черниговщине. А всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет.

"Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолётов. Какая еще страна выдерживала такой масштаб ударов?", — отметил Зеленский.

Россия выпустила по Украине 2275 ракет – Зеленский в обращении 23 мая

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.

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