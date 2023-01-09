Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты: оккупанты начали штурм Соледара

Возле Соледара продолжаются жестокие бои. После неудачной попытки захватить город и отступления российские оккупанты перегруппировались, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и приступили к мощному штурму.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".

По словам Маляр, враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.

"Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", — подытожила замминистра обороны.

Вместо Бахмута — Соледар: "вагнеровцы" выбрали за цель новый город Донбассы

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что под Соледаром российская ЧВК "Вагнер" бросила в бой свои лучшие подразделения — не бывших зеков, а ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии и других горячих точках.

По словам руководителя ОП, у Соледара оккупанты пытаются забрасывать наши силы трупами.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский вчера, 8 января, объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Президент Зеленский пообещал, что в Бахмут и Соледар перебросят дополнительные подразделения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар – Славянск.

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