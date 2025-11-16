Жестокие бои в Покровске — это сигнал Трампа от Путина: разбор The Times

Битва за Покровск продолжается / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин бросил сто пятьдесят тысяч военных на взятие Покровска, понеся десятки тысяч потерь, потому что он ведет войну не только против Украины, но и борьбу воли с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Марк Галеотти в статье The Times.

Президент Зеленский утверждал, что «Россия боится решительных действий США и стремится использовать Покровск, чтобы продемонстрировать успех на поле боя». Это отчасти соответствует действительности, но намерение Москвы, очевидно, другое: не столько избежать нового американского давления, сколько вернуть расположение Трампа.

Недавнее решение Соединенных Штатов наконец-то усилить санкции против российской нефти, вероятно, меньше связано с искренней поддержкой Киева и больше — с попыткой склонить Москву к уступке, которую Трамп смог бы представить как доказательство возможности мира и своей способности заключать «большие соглашения».

«Путин пытается показать свою неуступчивость — сначала демонстрацией новых ядерных систем, а теперь и очередной победой. Меседж адресован американскому президенту, стремящемуся поддерживать сторону победителя: мол, победитель — не Киев, а Москва. Кажется невероятным, что Зеленского можно принудить к модели мирного соглашения, которое, судя по всему, лоббирует Трамп. Однако Путин, похоже, надеется, что, получив поддержку США, он получит укрепленные города без штурма», — считает он.

Ситуация в Покровске

Бои за Покровск и вообще за Покровско-Мирноградскую агломерацию являются кульминацией русского наступления этого года. По данным Генштаба, до трети всех атак противника проходят именно на Покровском направлении.

Россияне продолжают концентрировать основные усилия на Покровском направлении, но украинские защитники осуществляют комплексные меры по эффективному огневому поражению противника и истощению его резервов.

Покровск — главный железнодорожный и автомобильный узел (шоссе Т0504) для снабжения боеприпасами, топливом, персоналом, вооружением и техникой Силам обороны в Донецкой области. Утрата города может прервать этот путь, усложнить логистику для обороны Краматорска, Славянска и других укрепленных районов.

Россияне пытаются перерезать эту артерию, сосредоточив здесь самую многочисленную группировку (до 110 тысяч личного состава). Дальнейшая оборона позволяет удерживать транспортные коридоры, критически важные для сохранения свободы маневра Сил обороны и предотвращения изоляции их передовых позиций.