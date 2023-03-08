Жестокие бои за Бахмут: у украинских бойцов клинят автоматы от количества выстрелов

У наших защитников в Бахмуте есть свободное время лишь на какой-то минимальный сон, приведение вооружения и техники в боевое состояние – и снова в бой.

Украинские военные в Бахмуте отбивают многочисленные атаки россиян, которые не оставляют попыток взять город, несмотря на безумные потери.

Об этом рассказали бойцы 30-й бригады ВСУ Владимир и Юрий, пишет "Настоящее время".

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"В основном действуют небольшие группы по шесть-восемь человек: проводят разведку боем, после этого противник наносит поражение артиллерией, минометами, гранатометами. И отправляет фронтально группу, там шесть-восемь человек, за ней еще одна, обязательно, – рассказывает Владимир о том, как проходят атаки россиян. – Если первая группа упирается, ее сразу усиливает следующая. И так до тех пор, пока они цель свою не выполнят".

По словам бойца, человеческий ресурс у врага – неограничен.

Его побратим Юрий добавляет, что бои под Бахмутом настолько интенсивные, что не выдерживает оружие: от стрельбы порой начинает клинить автоматы.

"Тупо толпой выходят с трех сторон. Посередине идут те, задача которых отвлекать внимание на них, а по бокам заходят все остальные. Очень большой наплыв, иногда оружие просто клинит. Стреляешь, стреляешь – а автомат заклинил. И что ты сделаешь?", – описывает украинский защитник бои под Бахмутом.

По словам военных, от таких лобовых атак российские оккупанты несут большие потери, но атаки не прекращаются. В отдельных случаях соотношение наступающих российских захватчиков к обороняющимся украинским военным было 12 к одному.

Владимир и Юрий уверяют, что ВСУ под Бахмутом будут держаться до последнего, но признаются, что усталость от постоянных сражений все равно накапливается.

"Плохие погодные условия, условия проживания личного состава – оно все действует на людей. Очень мало у них времени на отдых, восстановление. В основном если военные не отражают штурм, то это лишь какой-то минимальный сон, какие-то свои потребности, приведение вооружения и техники в боевое состояние – и снова в бой", – объясняет Юрий.

Напомним, что 6 марта на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

Зеленский на Ставке прямо задал вопрос Залужному и Сырскому, стоит ли отступать из Бахмута. Генералы ответили, что нужно не уходить из Бахмута, а усиливаться в городе.

По информации журналиста The Guardian, ссылающегося на западных официальных лиц, в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов.

По информации немецкого издания Bild, у Владимира Зеленского и Валерия Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте. Якобы Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать о выходе из Бахмута.

Как пишет The Economist, Залужный избежал ловушки в Бахмуте, которую готовили оккупанты.

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