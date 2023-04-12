Жестокие бои за Марьинку и Бахмут: в Генштабе назвали безумное количество вражеских атак

В свою очередь наша авиация в течение этих суток нанесла по врагу 6 ударов.

За эти сутки российские оккупанты нанесли 19 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. Есть раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 12 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Где "жарче всего"

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там были отбиты 34 атаки врага.

Ситуация на севере

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения российских войск продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности белорусских вооруженных сил. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Противник продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

В течение суток враг обстрелял населенные пункты Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Белополье, Волфино, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье Сумской области, а также Ветеринарное, Волчанск, Варваровка, Землянки, Комиссарово и Колодезное в Харьковской области.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромово и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отразили около 18 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Железное Донецкой области.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак. В то же время, под вражеские обстрелы попали населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времивку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Качкаровку, Веселое, Антоновку, Инженерное, Зеленовку Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит 1 вражеский БПЛА типа "Орлан — 10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также 1 радиолокационную станцию россиян.

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал три сценария, как и когда закончится война в Украине.

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