Жестокие полевые трибуналы: как российских солдат "учат" вести себя как животных (фото)

Армия РФ / © Associated Press

В Telegram распространяются видео, на которых показаны жестокие наказания новобранцев российсой армии. На этих записях двух солдат привязывают к деревьям в заснеженном лесу во время "полевого трибунала" из-за якобы употребления принадлежащей их командиру марихуаны. Температура воздуха опускалась до -20°C, а тела пострадавших дрожали от холода.

Об этом говорится в материале The Sun.

Как сообщает украинский военный аналитик Юрий Бутусов, это демонстрирует системный подход к воспитанию солдат, когда их "учат обращаться друг с другом как с животными, чтобы потом обращаться с другими так же".

Наказания за любые вины в рядах РФ строги: от приковки цепями к деревьям до вероятных расстрелов. По данным расследования компании Vertka, пытки и казнь часто провоцируют личные конфликты между солдатами и командирами, а тела жертв нередко низвергаются в реки или неглубокие братские могилы.

Российские войска применяют пытки на передовой.

Злоупотребление алкоголем и наркотиками распространено среди российских бойцов, пытающихся подавить страх и шок от войны. Кремль отвергает все обвинения, заявляя, что подобные проблемы широко распространены и в украинской армии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пленении российского военного, причастного к расстрелу 9 украинских солдат на Курщине в октябре 2024 года.