Жестокие реалии оккупации: в Харьковской области эксгумировали трупы двух мужчин, которых расстреляли российские военные

В Харьковской области следователи обнаружили тела двух мужчин, которых убили российские оккупанты.

Возле лесополосы в селе Подолы Купянского района Харьковской области 24 ноября прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали трупы двух местных жителей — мужчин 28 и 39 лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда деревня еще находилась под оккупацией, их расстреляли военные ВС РФ.

Односельчане сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал у российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Эксгумация украинцев на деоккупированных территориях

Следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.

Тем временем в Изюме Харьковской области спасатели совместно с другими службами эксгумировали 447 тел. Среди погибших из-за российской агрессии мужчины, женщины и дети.

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