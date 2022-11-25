Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жестокие реалии оккупации: в Харьковской области эксгумировали трупы двух мужчин, которых расстреляли российские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
664
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жестокие реалии оккупации: в Харьковской области эксгумировали трупы двух мужчин, которых расстреляли российские военные

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области следователи обнаружили тела двух мужчин, которых убили российские оккупанты.

Возле лесополосы в селе Подолы Купянского района Харьковской области 24 ноября прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали трупы двух местных жителей — мужчин 28 и 39 лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда деревня еще находилась под оккупацией, их расстреляли военные ВС РФ.

Односельчане сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал у российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Эксгумация украинцев на деоккупированных территориях

Следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.

Тем временем в Изюме Харьковской области спасатели совместно с другими службами эксгумировали 447 тел. Среди погибших из-за российской агрессии мужчины, женщины и дети.

Читайте также:

Замучены рашистами: в Изюме завершили эксгумацию тел

Замучены рашистами: в Изюме завершили эксгумацию тел

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
664
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация