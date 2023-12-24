"Жестокие террористические обстрелы": Зеленский отреагировал на массовую атаку по Херсону

Президент Владимир Зеленский после очередных ударов по Херсону заявил, что российские террористы должны почувствовать справедливый ответ.

По словам президента, всю ночь продолжалась ликвидация последствий российских ударов по Херсону.

Обстрел Херсона / Фото: Владимир Зеленский

"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно — именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь, и по обычным улицам. От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома", — отметил он.



Всем пострадавшим оказывается помощь.

"К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", — добавил он.

Все необходимые службы, спасатели будут работать круглосуточно, чтобы возобновить поставки электричества и тепла, подчеркнул президент.

Оккупанты ударили по Херсону / Фото: Владимир Зеленский

Напомним:

Россияне в ночь на 24 декабря обстреляли центральную часть Херсона. Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Всего за прошедшие сутки россияне совершили 88 обстрелов Херсонской области, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила о последствиях атаки по городу ночью. Больше об этом читайте в новости.

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