Жестоко избивали и требовали водки: в Херсонской области россияне ворвались в дом 83-летней женщины

Женщина говорит, что до оккупации она относилась к россиянам хорошо, а сейчас считает их мародерами и насильниками.

В Херсонской области в одном из сел, которое было в оккупации, российские убийцы издевались над 83-летней жительницей. Они били пожилую женщину и потребовали дать им водки и сигарет.

Историю пенсионерки, которая пережила оккупацию, рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Женщина рассказала, что она всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Сейчас живет в селе вместе с парализованным мужем. Она говорит, что россияне грабили и избивали людей, а то, чего не могли вывезти – крушили.

"Когда оккупанты вошли в мой дом, один из них начал трепать меня из стороны в сторону, требовал отдать ему водку и сигареты. Не понимаю, почему они считали, что мы ее имеем. Я не думала что на старости лет буду страдать от таких издевательств: держали за шею, били по голове и по спине, до сих пор мое тело дрожит вспоминая то время", — говорит потерпевшая.

Женщина отмечает, что до того, как к ней пришли оккупанты, она считала россиян нормальными людьми, однако сейчас ее мнение кардинально изменилось.

"Я — пенсионерка и часто смотрю новости, я видела как российские солдаты издевались над нашим народом, но постоянно искала им оправдание, после случившегося со мной и моими односельчанами, с уверенностью могу сказать, российских людей не существует, это — нелюди, убийцы, насильники, настоящие чудовища, ничего человечного у них нет", — говорит бабушка.

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