Жестоко пытали бойца теробороны и священника: капитану и майору вооруженных сил РФ сообщили о подозрении

Преступления произошли в марте в селе Богдановка под Киевом.

Капитану и майору вооруженных сил РФ сообщены о подозрении из-за жестокого обращения с военнопленным и священнослужителем из села Богдановка в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщено о подозрении капитану и майору мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ в жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в селе Богдановка Броварского района, капитан приказал подчиненным искать в населенном пункте военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителей правоохранительных органов, территориальной обороны и бывших участников АТО. В дальнейшем необходимо было взять последних в плен и путем жестокого обращения с ними получить оперативную информацию о силах обороны в регионе.

Во исполнение преступных приказов капитана, оккупанты взяли в плен бойца территориальной обороны села. На мужчину надели наручники и поместили в подвальное помещение. Майор допрашивал пленного, применяя к нему физическую силу, запугивал и унижал его.

Когда мужчина стоял на коленях со скованными за спиной наручниками руками, майор наносил удары прикладом автомата по спине, рукам и ногам. Наступал ногами на конечности и угрожал применением оружия. После пыток мужчину оставили в подвале без еды и с минимальным количеством воды на несколько дней.

Позже его привели к центральной площади села Богдановка, откуда в то время производилась эвакуация гражданского населения, в том числе и членов семьи военнопленного. В присутствии мирных жителей капитан "миротворческой" бригады избивал безоружного потерпевшего, приставлял к голове пистолет и стрелял в воздух.

Кроме того, майор нанес телесные повреждения настоятелю храма в Богдановке. По его приказу священнослужитель снял с себя всю одежду, после чего подозреваемый надел ему на голову шапку так, чтобы она закрывала ему глаза, связал руки за спиной лепкой лентой и незаконно допрашивал.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве задержали и сообщили о подозрении одному из экс-руководителей "полиции ЛНР" и бойцу вооруженного формирования "ЛНР" – "НВБ "Заря". Суть подозрения – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования".

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