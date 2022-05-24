Жестоко пытали жителей Киевщины: установлены пять военнослужащих РФ и трое "вагнеровцев"

Правоохранения установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.
Во время временной оккупации населенных пунктов в Киевской области военные страны-агрессорки грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Преступникам инкриминируют 14 эпизодов жестокого обращения с гражданским населением. После их пыток удалось выжить только трем.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что в марте 2022-го российские военнослужащие и члены ППК "Вагнер" пришли домой к старосте села Мотыжин. Они незаконно лишили свободы и вывезли на место своего временного базирования женщину, ее мужа и сына. Русские пытали пленных. Таким образом, они пытались получить информацию об ВСУ и Теробороне.
На глазах у матери сыну прострелили ногу. Затем его убили выстрелом в голову. Так же захватчики пытали и мужа старосты села. Вся его семья погибла от множественных огнестрельных ранений.
Кроме того, захватчики России из стрелкового оружия смертельно ранили мирную жительницу села. Сделали это потому, что она была одета в темную одежду. Ее отца взяли в плен и долгое время держали в здании с завязанными глазами и связанными руками без воды и еды.
Среди эпизодов, инкриминируемых упомянутым военным, замучены до смерти два члена общественной организации "Патриот". Их тела нашли с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.
Оккупанты также задержали двух волонтеров. Они пытались провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь. После допросов и пыток их вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв огонь в спину. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову. Другой получил раненого. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты присвоили.
Другому потерпевшему подозреваемые связали руки. После этого мужчину привязали к квадроциклу и заставили его бежать почти километр. После допросов, угроз убийства и избиения, его в течение нескольких дней содержали в канализационной яме.
Прокуратура заочно сообщила о подозрении пяти военнослужащим вооруженных сил РФ и трем членам частной военной компании "Вагнер" в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.
Напомним, в Украине начинаются судебные процессы против военных преступников и предателей. О первых делах рассказала генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова.
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