Жестокое обращение с людьми в Киевской области: будут судить офицера "миротворческой" бригады РФ

Этот офицер вооруженных сил РФ задерживал и жестоко издевался над местными жителями свл Мокрец и Заворичи.

Офицера "миротворческой" бригады РФ будут судить за жестокое обращение с людьми в Киевской области.

Захватчик задерживал и жестоко издевался над местными жителями сел Мокрец и Заворичи.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры направлен в суд в порядке специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении старшего лейтенанта — командира мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ, гражданским населением и предание приказа о совершении таких действий (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что обвиняемый в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Мокрец, совместно с другими российскими военными взяли в плен двух мирных жителей, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях.

Старший лейтенант во время незаконного допроса унижал пленных. Он потребовал от мужчин предоставить информацию относительно других проукраински настроенных жителей села, военнослужащих ВСУ и бойцов терробороны. Не получив необходимых данных, оккупант надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и избивал пострадавших по лицу и голове. По его приказу пленные сняли с себя всю одежду, после чего их продолжили избивать и заставили спуститься в подвал.

Фото: Прокуратура Киевской области

Также установлено, что в марте 2022 г. в с. Заворичи Броварского района вместе с другими военнослужащими в одном из домов проводил незаконный допрос местного жителя.

В то время мимо домовладения на скутере проезжал другой гражданский гражданин. Во исполнение приказа командира роты оккупанты из автоматического оружия открыли по нему огонь, в результате чего потерпевший получил ранение.

Этот офицер вооруженных сил РФ на официальном сайте Минобороны РФ отмечен как образец мужества и героизма для других военнослужащих, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, СБУ установила "кадыровца", убившего пятерых мирных людей в Буче.

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