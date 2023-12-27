Жестокое убийство 16-летних подростков в Бердянске: родителям полгода не отдают тела детей – подробности

В оккупированном Бердянске на Запорожье оккупанты уже полгода не дают похоронить тела убитых ими подростков – Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова.

Информацию о том, что тела убитых ребят до сих пор не передали родным, подтвердил адвокат семьи Тиграна Оганесяна Андрей Яковлев в комментарии "Радио Свобода".

Пока неизвестно, где находятся тела подростков. Однако адвокат предполагает, что они в морге в Бердянске, однако доказать этого не могут.

Формальным поводом не передавать тела родственникам подростков и откладывать похороны является проведение экспертизы российскими следователями. Впрочем, по мнению адвоката, настоящая причина того, почему тела до сих пор не отдали родным, — "намерение скрыть умышленное убийство".

"Когда в голову выстрел с близкого расстояния и, допустим, в сердце, и не один. Когда пуля прошла сквозь рот и вышла через другую часть головы, то очевидно, что это было сделано с близкого расстояния. Когда все видят тело – это есть доказательство совершения военного преступления. А без тел они (оккупанты – ред.) думают, наверное, что труднее доказать это преступление. Поэтому, я думаю, что они не отдают тела из-за того, что четко видно, что это была не какая-то полицейская миссия по задержанию, а внесудебная казнь", — прокомментировал Яковлев.

Убить в Бердянске подростки Тигран Оганесян и Никита Ханганов

По словам Яковлева, на родных убитых подростков, которые остаются в оккупации, оказывается давление. Семьи погибших не получили свидетельства о смерти, так что по документам ребята остаются живыми.

"Состояние неопределенности настолько длится, что я бы это отождествил с пыткой. Когда тело ребенка лежит предположительно в морге, к нему нет доступа, с ребенком нельзя попрощаться, его нельзя увидеть и неизвестно когда тебе вернут это тело. Идет время, а до сих пор нет никакой информации, когда это произойдет", – подчеркнул адвокат.

По мнению Андрея Яковлева, договориться о возвращении тел подростков родным сможет разве что третья сторона.

"Государство пыталось обращаться в Россию, но без их согласия, без их решения это невозможно. Поэтому все, что остается, это лишь призвать Россию передать тела, искать третьи страны, третьих лиц, которые могут повлиять. Однако пока любая активность, направленная на то, чтобы российская сторона вернула тела, не дает успеха", — резюмировал адвокат.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске российские захватчики убили двух подростков – 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. Оккупанты обвиняли их в "подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге". Перед убийством российские силовики несколько дней пытали ребят.

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