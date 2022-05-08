"Жестокое военное преступление": МИД осуждает авиаудар РФ по школе в Белогоровке

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило авиаудар российских оккупационных войск по школе в Белогоровке. По предварительным данным, в результате авиаудара погибли более 60 человек.

МИД решительно осуждает российские обстрелы школы в Белогоровке, в которой 7 мая прятались 60 человек.

"Россия совершила это жестокое военное преступление незадолго до Дня памяти и примирения, постоянно повторяя трагедию Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов прятались жители села. В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании на площади около 300 м кв. и в доме культуры.

Поскольку удар был очень сильным, то шансов у людей выжить практически не было. Большинство людей, для которых учебное заведение было укрытием, погибли.

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