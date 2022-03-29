Жестокость боевых действий против Украины даже выше, чем во время Второй мировой войны – Зеленский

Жестокость боевых действий против Украины даже выше, чем во время Второй мировой войны – Зеленский

Зеленский обратился к парламенту Дании.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 29 марта с обращением перед парламентом Дании. Среди прочего, он отметил, что интенсивность и жестокость боевых действий, ведущихся против Украины, вышли на уровень даже выше, чем это было во время Второй мировой войны. Наиболее разрушительной войны для Европы.

"Месяц боевых действий – а у нас уже не один город, не два, а целый черный перечень городов, разрушенных до основания российскими бомбардировками.

Еще в десятках городов, городков, маленьких сел, частично сожжены жилые районы, разрушена инфраструктура, взорванные предприятия, на которых работали люди. Живые, обычные люди. Одних только образовательных учреждений – университетов, школ, детских садов, разрушены 773. Представьте себе! А еще десятки больниц, еще церкви, даже мемориалы жертвам Холокоста стали мишенями", – сказал президент.

По его словам, цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось.

"Только руины. Только беженцы (...) Уже более 10 миллионов украинцев покинули родные места из-за боевых действий. Почти 4 миллиона украинцев выехали за пределы нашего государства — в большинстве это женщины и дети. Истории этих людей исполнены ужаса", — сказал президент. .

Он прибавил. что в тех районах, куда зашли русские военные, до сих пор на обочине дорог много сожженных и расстрелянных машин. Сотни и сотни таких машин, их остатков. Кафиры убивали мирных людей даже тогда, когда они пытались просто спастись.

"Вместе с нашими переселенцами в Европе и в западных областях Украины есть дети, которых просто подбирали по дороге у трупов их родителей, – отметил президент.

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