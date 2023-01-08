"Жгут танки, как свечи": эксперт рассказал о пользе американских БМП Bradley

Боевые машины, которые передают украинским военным США, выполняют как функцию бронированного прикрытия для пехоты, так и функцию огневой поддержки.

Военный эксперт Олег Жданов высоко оценил огневую мощь американских боевых машин пехоты Bradley и объяснил, чем именно они будут полезны.

Об этом он говорил в своем видеоблоге в воскресенье, 8 января.

По словам Жданова, помимо того, что эта БМП может доставлять пехоту на огневой рубеж, прикрывая своей броней, Bradley имеет также мощное вооружение — 25-миллиметровую автоматическую пушку и две направляющие для пуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW и TOW-2.

"Это самый распространенный ПТУР, которым пользуются сирийские ополченцы в переносном варианте, сжигая российские танки Т-90, которыми они хотели похвастаться. Американский TOW сжигает их, как свечи”, — заметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что преимущество этих боевых машин в том, что они выполняют функцию как бронированного прикрытия для пехоты, так и функцию огневой поддержки как в наступлении, так и в обороне.

"Если зарыть ее в окоп, то пушка и ПТУР будут серьезным подспорьем для нашей пехоты на первой линии обороны", — отметил он.

Читайте также: